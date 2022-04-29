Барселона, Испания, 29 апреля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Главный тренер «Барселоны» Хави изменил свое мнение относительно будущего 21-летнего американского флангового атакующего защитника Сержиньо Деста в каталонском клубе. Об этом 29 апреля сообщило издание ESPN.

«Барселона»

По информации источника, Дест останется в «Барселоне» как минимум до начала следующего сезона.

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость защитник сборной США, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.