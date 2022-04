Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Джейсон Бейтман поблагодарил поклонников за то, что они продолжили смотреть сериал «Озарк» несмотря на относительно невысокие оценки первых двух сезонов. Об этом 29 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Пульт Netflix Brian Cantoni

«Просто хочу передать привет и искренне поблагодарить всех хороших людей, которые дали «Озарку» место в их жизни в последние несколько лет», — написал Бейтман. Актёр добавил, что он благодарен поклонникам за то, что они оценили работу команды проекта.

Напомним, сейчас онлайн-кинотеатр Netflix показывает последние эпизоды «Озарка», премьера этого криминально-драматического сериала состоялась 21 июля 2017 года. Джейсон Бейтман исполнил в нём роль Мартина Берда — финансового консультанта, который, по сюжету, отмывал деньги мексиканского наркобарона и остался должен ему крупную сумму после того, как схема перестала работать.

Отметим, что третий и четвёртый сезоны «Озарка» получили на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes оценки от критиков 98% и 91% соответственно. При этом первый сезон шоу эксперты оценили в 85%, а второй — в 76%.

