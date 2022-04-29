Москва, , 21:38 — REGNUM Российские подразделения ПВО, действующие на Украине, сбили шесть беспилотников и три оперативно-тактических ракеты украинских нацистов, сообщил вечером 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комплекс «Панцирь-С» Mil.ru

Кроме трёх тактических ракет «Точка-У» средствами ПВО были сбиты реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч».

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», — рассказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил он.

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