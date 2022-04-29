Москва, , 22:16 — REGNUM Российский комик Максим Галкин, в настоящее время находящийся в Израиле, отреагировал на недавнюю критику Маргариты Симоньян в свой адрес. Об этом 29 апреля пишет издание StarHit.

Максим Галкин Кадр из интервью для Галины Юзефович

«Меня просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока нет душевной и моральной возможности делать это. Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — заявил артист. Также Галкин отметил, что все билеты на его предстоящие израильские выступления уже раскуплены, поэтому ему пришлось организовать дополнительный концерт.

Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала Максима Галкина. По словам журналистки, комик состоит в браке с Аллой Пугачёвой исключительно «для личного обогащения».

Читайте ранее в этом сюжете: Новиков призвал Соловьёва умерить тон