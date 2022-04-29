Курган, , 21:35 — REGNUM В Курганской области вечером 29 апреля на территории фамацевтического предприятия «Синтез» произошёл взрыв, пострадал один из сотрудников. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Взрыв на «Синтезе» Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Трагедия произошла около 17:00 (15:00 мск). В результате хлопка произошло разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода ПАО «Синтез». Пострадал один работник. По фактувозбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

На месте происшествия работают следователи, назначены экспертизы.