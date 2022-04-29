Архангельск, 29 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Торговые сети Архангельской области на фоне западных санкций выстраивают новые логистические цепочки — в ближайшее время на прилавках магазинов вырастет доля товаров из стран ближнего зарубежья, сообщает региональное правительство.

ИА REGNUM Бабушка у прилавка в магазине. Москва

«На прилавках магазинов Поморья в ближайшее время появится больше фруктов и овощей из Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Турции и Египта», — сообщила замминистра АПК Елена Говорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продукцию местных сельхозтоваропроизводителей будут поставлять в больницы, школы и другие бюджетные учреждения.