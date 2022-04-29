Москва, 29 апреля 2022, 21:58 — REGNUM Население Украины остаётся лояльным украинскому государству и ВСУ потому, что ВС РФ не дают ему четкого понимания будущего. Об этом 29 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Часто приходится слышать вопрос — почему украинское население при совершенно очевидно наплевательском или даже враждебном отношении ВСУ (обстрел населённых пунктов, занятых ВС РФ, но наугад или по гражданскому сектору) к себе все же столь лояльно к ВСУ и к украинскому государству вообще? Во-первых, при Украине всё же война была где-то далеко и не очень серьёзно, и уровень жизни тогда был выше, обстановка спокойнее, чем во время проведения военной кампании России», — заявил эксперт.
По мнению политолога, населению в целом понятно, что такое Украина, «а вот с каким проектом пришла российская армия — совершенно непонятно. Никакого образа будущего не создано, даже голословных обещаний не дают. Так что и выступать как бы не за что. Да и уйти могут, а ВСУ не простят. Уже ведь не раз предавали. Так что никаких веских поводов менять свою лояльность у населения пока что нет», — заключил политолог.
Напомним, что 8 апреля 2022 года ВСУ нанесли удар по вокзалу г. Краматорск ракетой «Точка У». Погибло 30 человек и 100 пострадало. Украинская сторона пыталась возложить ответственность за обстрел на ВС РФ, но после публикации западными журналистами серийного номера ракеты, доказывающего ее принадлежность к ВСУ, событие исчезло из информационного пространства.