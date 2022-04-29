Москва, , 21:58 — REGNUM Население Украины остаётся лояльным украинскому государству и ВСУ потому, что ВС РФ не дают ему четкого понимания будущего. Об этом 29 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Точка-У» VoidWanderer

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Часто приходится слышать вопрос — почему украинское население при совершенно очевидно наплевательском или даже враждебном отношении ВСУ (обстрел населённых пунктов, занятых ВС РФ, но наугад или по гражданскому сектору) к себе все же столь лояльно к ВСУ и к украинскому государству вообще? Во-первых, при Украине всё же война была где-то далеко и не очень серьёзно, и уровень жизни тогда был выше, обстановка спокойнее, чем во время проведения военной кампании России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, населению в целом понятно, что такое Украина, «а вот с каким проектом пришла российская армия — совершенно непонятно. Никакого образа будущего не создано, даже голословных обещаний не дают. Так что и выступать как бы не за что. Да и уйти могут, а ВСУ не простят. Уже ведь не раз предавали. Так что никаких веских поводов менять свою лояльность у населения пока что нет», — заключил политолог.

Напомним, что 8 апреля 2022 года ВСУ нанесли удар по вокзалу г. Краматорск ракетой «Точка У». Погибло 30 человек и 100 пострадало. Украинская сторона пыталась возложить ответственность за обстрел на ВС РФ, но после публикации западными журналистами серийного номера ракеты, доказывающего ее принадлежность к ВСУ, событие исчезло из информационного пространства.