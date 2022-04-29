Москва, 29 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Российская артиллерия поразила семь артбатарей, пять штабов и 77 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских нацистов, сообщил вечером 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Василий Иванов ИА REGNUM — Самоходная артиллерия ведет огонь

В результате зафиксировано уничтожение 32 единиц авто- и бронетехники и более 200 укронацистов.

«Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.

В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения», — рассказал Конашенков.