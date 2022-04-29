Токио, , 21:26 — REGNUM Автор популярной манги «Стальной алхимик» Хирому Аракава выложил в сеть рисунок, в основу которого лёг постер будущего фильма «Стальной алхимик: Мстительный шрам» (Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar). Изображение было опубликован 29 февраля на портале Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Новое произведение мангаки, выполненное в знакомой фанатам стилистике рисования, в точности повторяет сцену, изображённую на постере игровой картины. Фанаты, в частности, могут видеть на изображении рисованную версию Эдварда Элрика, которого в фильме играет актёр Рёсукэ Ямада.

Напомним, трейлер продолжения игровой картины «Стальной алхимик» кинокомпания Warner Bros. Japan выложила в сеть 22 апреля 2022 года. Фильм будет разделён на две части, премьера первой состоится в Японии 20 мая, а второй — 24 июня 2022-го.

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