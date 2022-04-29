Берлин, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, берлинский «Унион» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 встретится с «Гройтером». Встреча пройдет в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Унион»: Фредерик Реннев, Пол Джакаел, Робин Кнохе, Доминик Хайнц, Рани Хедира, Гриша Премель, Нико Гиссельманн, Генки Харагути, Кристофер Триммель, Тайво Авоньи, Шералдо Беккер.

«Гройтер»: Андреас Линде, Себастьян Грисбек, Ник Виргевер, Симон Аста, Жан-Лука Иттер, Тобиас Райчл, Йетро Виллемс, Тимоти Тилльманн, Джейми Льюелинг, Бранимир Хргота, Йессик Нганкам.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. Ассистенты главного судьи – Саша Тилерт и Ян Зайдель.