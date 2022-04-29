Москва, , 21:45 — REGNUM Польша направит войска на Украину для сохранения украинской государственности, подконтрольной Варвшаве. Об этом 29 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если цель такой военной миссии будет достигнута, то будет сохранена, во-первых, международно признанная украинская государственность (пусть и только на части старой территории), и во-вторых, это будет государство, в большой степени подконтрольное Варшаве», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Польша добьётся своей давней цели — стать региональной державой, держащей ключи от всей европейской политики на западной части постсоветского пространства.

«Правительство партии, которое это осуществит, наверняка сможет и на очередных выборах победить. Так что у Польши тут интерес вполне понятный и никем в Варшаве особо не скрываемый» — подытожил эксперт.

Напомним, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил о имеющейся у него информации о планах руководства Польши направить войска на Украину.