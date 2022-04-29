Севилья, Испания, 29 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, «Севилья» в первом матче 34-го тура чемпионата Испании сезона 2021/22 встретится с «Кадисом». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 22:00 по московскому времени.

Manutd.com «Севилья»

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Хосе Гальего Гарсия | Франсиско Фернандес.

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Лукас Окампос, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Эрик Ламела, Алехандро Гомес, Юссеф Эн-Несери.

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Фали, Карлос Акапо, Луис Эрнандес, Родригес, Йенс Йонссон, Хосе Мари, Алекс Фернандес, Иван Алехо, Рубен Собрино, Лукас.