Москва, , 21:19 — REGNUM Ракетные войска ВС России уничтожили зенитно-ракетный комплекс и ударный вертолёт украинских нацистов, сообщил вечером 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российский ракетный комплекс «Искандер» Mil.ru

В районе Адамовки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», а в районе Чугуева поражен ударный вертолёт Ми-24.

«Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины. Уничтожены: в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева», — сказал Конашенков.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские штурмовики наносили удары по складам и опорным пунктам ВСУ — МО