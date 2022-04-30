30 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 10:11 — REGNUM Японская газета «Майнити симбун» сообщила, что еще 27 апреля Министерство иностранных дел России объявило, что высылает восемь дипломатов из посольства Японии в РФ, заявив, что администрация Фумио Кисиды, принявшая целый ряд антироссийских санкций, «разрушает позитивные взаимные отношения, которые стороны выстраивали на протяжении многих лет». При этом разъясняется, что Россия лишь приняла ответные меры за осуществленную ранее в этом месяце высылку восьми дипломатов из посольства России в Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на информацию МИД России, газета отмечает, что российская сторона вызвала ответственного представителя посольства Японии и указала, что Япония «проводит откровенно враждебную антироссийскую политику» с момента начала российской спецоперации на Украине. «Россия обвинила Японию в том, что вместе с США и Европой с самого начала спецоперации она распространяет клеветнические измышления против России и обвинила Японию в «поддержке неонацистов», действующих на Украине», — подчеркивает «Майнити симбун».

Представляет немалый интерес, как отреагировали японские читатели газеты на информацию о том, что именно японское правительство начало «санкционную войну» и пошла на беспрецедентную высылку российских дипломатов. Ниже публикуются отклики японцев с портала Yahoo News Japan в переводе ИноСМИ.

Посольство России в Токио Nissy-KITAQ

pbj: «Администрация Кисиды зашла слишком далеко в санкциях против России.

В результате вопрос о северных территориях зашел в тупик, создав возможность для нападения на Японию.

Если у Японии что-то и есть, то это японо-американский договор безопасности, по которому Япония якобы может чувствовать себя уверенно, даже если станет гипотетическим врагом России.

Однако если вы посмотрите на действия администрации Байдена до сих пор, то поймете, что даже если Япония подвергнется нападению, возможно, Америка и предоставит ей оружие, но не будет сражаться вместе с японцами.

Имея это в виду, Японии нужен свой дух и подготовка, чтобы самой защитить себя. Если Китай, Северная Корея и Россия объединятся, и будет создан общий фронт против Японии, гибель нашей страны неизбежна.

Говоря о безопасности Японии, лучше не превращать ее во врага России, потому что у нее на протяжении многих лет выстраивались доверительные отношения с президентом Путиным. Для Японии было бы более выгодно защищать себя, разорвав российско-китайские связи и заставив Россию сдерживать Китай и Северную Корею.

В этом смысле сейчас в отношениях с Россией все же лучше оставить экономический путь».

wor: «Во-первых, изначально эту ссору с Россией вызвало японское правительство. Что касается вопроса Украины, то Япония не является здесь заинтересованной стороной или участником. Она слишком глубоко втягивается в этот чужой для нас конфликт. Между Японией и Россией существуют различные проблемы, но японское правительство само усугубляет их. Украина ничего не оценила в наших действиях в ее поддержку. Россия, с другой стороны, даже несмотря на наши санкции против нее, сотрудничала, обмениваясь с нами информацией об аварии туристического морского лайнера «Сирэтоко». Пользуясь нынешним случаем, Япония должна вести собственную дипломатию между Россией и Украиной, не говоря уже об Индии или Китае».

tanishi: «Украина — это неонацистское государство. Это правда.

На Украине Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

А Россия — это наследие Сталина.

Так что в этом случае зло борется со злом. А Япония должна быть в этом конфликте нейтральной. Она не должна быть вовлечена в него ни на одной из сторон.

Поддержка Украины лишь бессмысленно продлевает войну. Мы можем помочь после окончания конфликта при ликвидации потерь».

r6: «Давайте отложим неонацизм пока в сторону.

Зачем это Япония, которая является государством-вассалом Соединенных Штатов и их колонией, так рьяно и открыто обвиняет Россию?

В отличие от самодостаточных в ресурсах Соединенных Штатов, Япония во многом полагается на Россию в отношении ее импорта, поэтому, если следовать за Соединенными Штатами и другими странами, враждебно настроенными по отношению к России, у нас своего будущего не будет.

Почему японские политики и бюрократы никогда не могут проводить самостоятельную внешнюю политику Японии? Все это очень грустно».

Hig: «Дальше провоцировать Россию нельзя.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

У нас мало людей в Силах самообороны. И если на нас нападут, то нажимать на спусковой крючок будет некому. Военные учения и военная реальность — разные вещи.

Мы не должны больше вмешиваться в этот конфликт. Безопасность японского народа важнее».

maypo: «Именно Советский Союз освободил мир от нацистов. А Россия освобождает его от неонацистов, не так ли?

Японцы сотрудничают с неонацистами, сами того не осознавая. Слепо следуя за Соединенными Штатами, японские политики защищают только свою шкуру и потакают своей жадности. Они нисколько не думают о народе».

tot: «А вы как думали? Нас выгоняют, потому что мы выгнали российских дипломатов.

Я думаю, что сотрудники нашего посольства в Москве знают о России больше, чем обычные граждане. И не только о России, но и о дипломатической практике — ты выгоняешь, и тебя в ответ тоже выгоняют, это зеркальные меры, уравновешивающие действия противоположной стороны. Так что если наши и протестуют, то просто по указанию правительства.

Япония продалась Соединенным Штатам, целенаправленно ухудшая отношения с Россией. Я совершенно не понимаю, куда вообще это нас заведет?

Нынешний посол США в Японии после отъезда российских дипломатов написал в Твиттере совершенно идиотский пост… Он вообще создает много проблем. Что, никто не может заставить его замолчать?»

kaz: «Россия выгнала наших дипломатов, потому что до этого мы выгнали 8 сотрудников российского посольства. Так что действия России вполне естественны.

Но нам нельзя забывать, что чем больше мы выгоняем дипломатов, тем более узкими становятся возможности для диалога».

Le: «Нечего Японии ввязываться в этот конфликт. Хотелось бы, чтобы мы не втягивались в чужие ссоры».