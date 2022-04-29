Москва, 29 апреля 2022, 21:23 — REGNUM Российский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) представил новую пластинку FreeRio 2. Публикация проекта состоялась на всех музыкальных платформах 29 апреля.

OG Buda
OG Buda
Кадр из интервью для МТС

Релиз выполнен в малоизвестном жанре детройт-рэпа, а общее количество песен на нём составило 23. Среди гостей пластинки числятся Soda Luv (Владислав Терентюк), Big Baby Tape (Егор Ракитин), 104 (Юрий Дробитько), Yanix (Янис Бадуров) и многие другие. Уникальной деталью альбома стало наличие на нём трека «Пассивка», записанного OG Buda вместе со своим поклонником.

Напомним, что название нового альбома OG Buda отсылает к личности американского рэпера Rio Da Yung OG. В 2021 году исполнитель был приговорён к лишению свободы на пять лет.

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