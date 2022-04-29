Москва, 29 апреля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Российский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) представил новую пластинку FreeRio 2. Публикация проекта состоялась на всех музыкальных платформах 29 апреля.

Кадр из интервью для МТС OG Buda

Релиз выполнен в малоизвестном жанре детройт-рэпа, а общее количество песен на нём составило 23. Среди гостей пластинки числятся Soda Luv (Владислав Терентюк), Big Baby Tape (Егор Ракитин), 104 (Юрий Дробитько), Yanix (Янис Бадуров) и многие другие. Уникальной деталью альбома стало наличие на нём трека «Пассивка», записанного OG Buda вместе со своим поклонником.

Напомним, что название нового альбома OG Buda отсылает к личности американского рэпера Rio Da Yung OG. В 2021 году исполнитель был приговорён к лишению свободы на пять лет.