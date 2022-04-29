Страсбург, Франция, , 21:17 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» футбольный клуб «Страсбург» в первом матче 35-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

«Страсбур»: Матц Селс, Фредерик Гильбер, Лукас Перрин, Димитри Лиэнар, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Адриен Томассон, Саньин Прчич, Жан Рикнер Бельгард, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Ашраф Хакими, Марко Верратти, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с 24-мя победами и 78-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страбур», набрав 56 очков, располагается пятью позициями ниже.