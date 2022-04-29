Мариуполь, ДНР, , 21:28 — REGNUM Семья из трёх человек – отец, мать и ребёнок – смогли выйти с территории «Азовстали» (город Мариуполь, ДНР), где фактически они находились в заложниках у украинских боевиков. Они провели в подвале несколько недель. «Азовсталь» покинули по гуманитарному коридору.

В интервью телеканалу «Россия-24» они рассказали, что о гуманитарном коридоре узнали из сводок, которые передавались по радиостанции «Вести FM». «Мы имели возможность слушать радио, которое обнаружили на территории конвертерного цеха», — рассказала мать семейства.

По её словам, украинские боевики говорили, что не советуют идти в сторону восточных проходных, потому что «вас там встретят очень плохо».

«О том, что сзади будут стрелять, нам это, конечно, не говорилось. Но нам-то было известно с начала марта, что и такое было при эвакуации», — рассказала женщина.