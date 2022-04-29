Бонн, Германия, , 21:11 — REGNUM Компания-производитель сладостей Haribo перестанет поставлять свою продукцию в Россию. Об этом 29 апреля пишет «Фонтанка. ру».

Сладости

По данным портала, накануне Haribo сообщила своим контрагентам об уходе с рынка РФ. «Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения», — говорится в письме для партнёров. При этом в компании отметили, что «деятельность Haribo в России сохраняется».

Добавим, что причиной отказа от поставок стал конфликт на Украине. По словам представителе Haribo спецоперация повлекла за собой «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

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