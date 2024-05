Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Шон Эстин, исполнивший роль хоббита Сэмуайза Гэмджи в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», высказался по поводу нового сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти». Об этом 29 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Хоббиты

Актёр рассказал, что был очень взволнован после того, как увидел превью будущего шоу, настолько, что у него побежали мурашки по коже. «Я все время говорил, что они все сделают правильно. Amazon ни за что не заплатит почти миллиард долларов за франшизу только для того, чтобы все испортить», — заявил Эстин.

Напомним, первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Amazon выложила в сеть 14 февраля 2021 года. Отметим, что далеко не всем поклонникам франшизы понравилось то, что они увидели. Например, многие раскритиковали стремление компании следовать моде на «разнообразие» в актёрском составе. Известный видеоблогер Евгений Баженов назвал будущее шоу «дорогим мылом» из-за обилия компьютерной графики.