Москва, , 21:04 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России за день нанесли удары по 38 военным объектам украинских нацистов, сообщил вечером 29 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Удары наносились по радиолокационной станции, складу горючего, опорным пунктам и местам сосредоточения украинских нацистов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», — сказал Конашенков.

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