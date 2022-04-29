Челябинск, , 21:00 — REGNUM В Челябинске полицейские установили личности несовершеннолетних, которые избили 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в социальной сети. На ней был запечатлён конфликт в микрорайоне Чурилово. Подросток получил травмы. Его направили на судмедэкспертизу.

Установлено, что все участники инцидента учатся в одной из школ. Также они оказались из благополучных семей. Сейчас с каждым участником конфликта полицейские проводят индивидуальную профилактическую работу.