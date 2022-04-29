Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Песня Barbie Girl группы Aqua не станут добавлять в картину «Барби» с Марго Робби в главной роли. Об этом 29 апреля пишет Variety.

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Как отмечает СМИ, несмотря на просьбы пользователей Сети добавить хит 1997 года в фильм, компании Mattel и Warner Bros. не станут этого делать. Эту информацию изданию подтвердил солист коллектива Aqua Ульрих Мёллер-Йоргенсен.

Ранее у компании Mattel и музыкальной группы был конфликт из-за песни Barbie Girl. Производитель игрушек подала иск о нарушении прав на товарный знак против лейбла MCA Records (теперь часть Universal Music), который распространял трек в США. Однако суд отклонил претензии Mattel.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Барби» запланирована на 21 июля 2023 года. Режиссёром картины выступит Грета Гервиг — кроме Марго Робби в проекте участвуют Райан Гослинг, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Симу Лю, Америка Феррера и Уилл Феррелл.