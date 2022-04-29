Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Американский рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) представил новую композицию под названием Frozen. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных стримингах 29 апреля.

Lil Baby Кадр из интервью для портала i-D

Строчки опубликованной композиции посвящены окружению музыканта — людям, пытающимся извлечь выгоду из общения с ним. Примечательно, что трек Frozen был опубликован злоумышленниками в интернете ещё несколько месяцев назад, однако его автор всё равно захотел выпустить работу официально.

Ранее Lil Baby анонсировал свой третий студийный альбом. Название пластинки пока что неизвестно, однако её выход запланирован на 2022 год.

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