София, 29 апреля 2022, 20:59 — REGNUM За последние двенадцать месяцев население Болгарии сократилось на 80 тысяч, и составило 6 838 937 человек. Об этом 29 апреля со ссылкой на отчет болгарского Национального статистического института (НСИ) сообщает софийская газета «Факты».

Население сокращается
Население сокращается
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Согласно официальной информации, общий коэффициент рождаемости в рамках ЕС в Болгарии составляет 9,1%. При этом численность женщин детородного возраста в стране уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2021 года на 20 тысяч.

По данным НСИ, общий уровень смертности в Болгарии остается высоким. На каждую 1000 женщин умирают 1078 мужчин.

Напомним, реализация масштабного плана улучшения демографической ситуации являлась одним из главных пунктов программы действующего коалиционного правительства Болгарии.

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