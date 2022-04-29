Вашингтон, 29 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В возрасте 97 лет скончался сценарист Харольд Ливингстон. Об этом 29 апреля сообщил Variety.

Свеча

По данным СМИ, Ливингстон умер ещё 28 апреля 2022 года. Причина смерти не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что Харольд Ливингстон стал известен как сценарист фильма «Звездный путь» (1979). Он также написал девять эпизодов для сериала «Миссия невыполнима», который транслировался с 1966 по 1973 годы.