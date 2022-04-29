Лондон, , 21:22 — REGNUM Британский актёр Рэйф Файнс примет участие в съёмках киноадаптации поэмы «Одиссея» Гомера. Об этом 29 апреля сообщил портал KinoNews.

Рейф Файнс Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что актёр исполнит в предстоящей ленте главную роль, а её сценаристами выступят Джон Колли («Отель Мумбаи: Противостояние») и Эдвард Бонд («Фотоувеличение»). Также в фильме появится коллега Файнса по «Английскому пациенту» Жюльет Бинош.

Напомним, что экранизация «Одиссеи» Гомера будет впервые представлена в рамках Каннского кинорынка в мае 2022 года. Покажут ли картину в России — неизвестно.

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