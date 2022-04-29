Нью-Йорк, США, , 20:44 — REGNUM Джеффри Дин Морган прокомментировал высказывания фанатов сериала «Ходячие мертвецы», которые обрушились с критикой на Мелиссу Макбрайд за её решение покинуть проект спин-оффа постапокалиптического шоу. Актёр разместил публикацию 29 апреля на странице в соцсети.

Зомби Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США

«Некоторые из вас зашли слишком далеко», — написал Морган, назвав поведение поклонников «токсичным». Он потребовал от них уважать выбор Макбрайд, которая нуждается в перерыве, и также относиться с уважением к Норману Ридусу, который, по словам Моргана, дал сообществу «Ходячих мертвецов» больше, чем кто-либо другой. В следующей публикации актёр пояснил, что Ридус не контролирует выбор мест съёмок и не имеет никакого отношения к этой работе, поскольку ей занимается студия.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мелисса Макбрайд покинула проект спин-оффа «Ходячих мертвецов», в котором она и Норман Ридус должны были исполнить главные роли. Руководство телеканала AMC пояснило, что съёмки шоу должны будут проходить в ЕС и актриса, исполняющая роль Кэрол Пелетье, в какой-то момент поняла, что не сможет туда переехать.

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