Москва, , 20:40 — REGNUM Блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал новость о том, что создатели соцсети «Россграм» предлагают своим пользователям забронировать «статусный» никнейм. Баженов написал пост по этому поводу в своём телеграм-канале 29 апреля.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) Okras

Блогер раскритиковал разработчиков «Россграма» за это решение и назвал его «стрижкой бабок» ещё до релиза соцсети. «Ну, а за 50 тысяч рублей, наверное, продают ники в стиле «YaNeLoh», — шутит BadComedian.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создатели российского аналога соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Россграм», стали предлагать пользователям приобрести «статусный» никнейм в соцсети. Среди ников указаны простые слова — их стоимость варьируется от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

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