Москва, 29 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Решение о консолидации крымского РНКБ, банка «Открытие» и ВТБ поддержал Банк России, сообщила 29 апреля журналистам глава председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Premier.gov.ru Эльвира Набиуллина

Она пояснила, что ЦБ РФ готовил принадлежащий ему банк «Открытие» «к продаже на рынок», но пока возможности его продать нет: обстоятельства изменились в связи с введением в отношении банка блокирующих санкций Запада.

При этом, пояснила Набиуллина, долго оставаться собственником банка ЦБ РФ не может. «Конфигурации сделки ещё нет, всё в процессе обсуждения, поэтому говорить рано об условиях по объединению», — добавила она.