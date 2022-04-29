Москва, 29 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В рамках Московского международного салона образования организаторы и участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поделились опытом в подготовке управленческих кадров для сферы образования и науки. Только за два года в конкурсном треке «Наука» приняли участие более 28 тысяч россиян со всей страны, многим из них удалось сделать успешную карьеру ректоров, руководителей научных лабораторий и НИИ, исследователей и ученых.

Иван Шилов, ИА REGNUM Наука

Тема подготовки управленческих кадров в сфере образования и науки прозвучала на IХ Московском международном салоне образования, который проходит 29–30 апреля 2022 на площадке Цифрового делового пространства.

Руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова на сессии «Страна умных возможностей» поделилась итогами проведения трека «Наука» конкурса «Лидеры России»: «За два года проведения трека было подано более 28 тысяч заявок на участие со всей страны. У участников трека рекордное количество научных степеней. Среди финалистов двух сезонов «Науки» — 147 кандидатов наук и 35 докторов наук. Самое интересное с участниками происходит после конкурса. 25 участников трека получили назначения, кто-то был включен в Координационный совет по науке. 63 победителя трека получили наставника, а 28 из них стали суперфиналистами и получили образовательный грант 1 млн рублей на дальнейшее обучение. Каждый, кто доходит до очных этапов конкурса, получает перспективы личного развития».

Опыт проведения трека «Наука» конкурса «Лидеры России» оказался также в центре внимания спикеров и участников сессии «Социальный лифт» в образовании: где вузам искать управленцев (опыт реализации кадровых конкурсов)».

О том, какими качествами должен обладать руководитель в научной сфере рассказал заместитель начальника Управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский : «Современный управленец в сфере науки и образования, безусловно, должен быть из научной среды, у него должен быть разнообразный опыт, идеально, если он какое-то время работал на производстве, но самое главное – это сочетание широты взглядов, кругозора и умения ставить задачи».

Он также подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» стал верным шагом на пути системного формирования управленческого кадрового потенциала в науке.

«Современные вызовы не дают времени на раскачку, нужно уметь очень быстро переключиться в плане научных исследований – суметь поставить актуальную задачу и организовать процесс по решению этой задачи. Молодежь в этом имеет конкурентное преимущество – они ментально мобильные. В то же время молодым ученым нужны амбициозные задачи, карьерные вызовы. Конкурс «Лидеры России» помогает реализоваться в этом плане, потому что для науки нужны управленцы из этой сферы, очень тонко понимающие специфику свой отрасли», — поделился своим мнением председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, наставник трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Никита Марченков .

Он подчеркнул, что в начале июня в Москве пройдёт Х Всероссийский съезд Советов молодых ученых. В анкете регистрации участники могли выразить свои пожелания по образовательной программе съезда. Почти половина опрошенных – более 1000 человек – сделали свой выбор в пользу обучения в области управления, менеджмента в научно-образовательной сфере.

Ректор НИТУ «МИСиС», наставник трека «Наука» Алевтина Черникова рассказала о том, как в университете ведется работа по формированию управленческого кадрового потенциала. Начиная с самых первых шагов работы в вузе, сотрудники привлекаются к участию в различных конкурсах и проектах, которые помогают получить управленческий опыт: «Конкурс «Лидеры России» нас вдохновил, мы увидели, сколько талантливых, целеустремленных молодых людей, разделяющих нашу систему ценностей, готовы непросто идти в науку, а хотели бы руководить научными коллективами. Поэтому мы объявили конкурс по созданию научных лабораторий, которые возглавят молодые ученые. У нас уже был подобный опыт, сейчас из 40 наших ведущих лабораторий мирового уровня, семь возглавляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Они очень результативны, кроме эффективной реализации научных идей, они приносят инновации в образовательный процесс».

Личным опытом участия в конкурсе поделилась победитель трека «Наука», проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина: «Я приняла участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» именно потому, что тогда появился трек «Наука». Такое решение было продиктовано уверенностью в том, что это специфичная и элитарная область знаний. Результаты, которых мы ждем от науки, — это результаты, связанные с научными открытиями, поэтому этой отраслью должны управлять люди «из среды». После победы в конкурсе я получила свою текущую должность, но самое главное – я получила возможность заниматься тем, что я считаю действительно важным – принятием управленческих решений на основе глубокой аналитики и анализа данных. За два года я достигла в работе положительных результатов: открыт центр прикладного анализа данных на базе нашего вуза, совместно с университетом Лобачевского мы открыли лабораторию по дизайну информации, была разработана система поиска талантливых абитуриентов по цифровым следам».

Вопросы поддержки молодежи в науке обсуждались также на сессии «Страна умных возможностей». Генеральный директор российского общества «Знание», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль рассказал о том, как проходила перезагрузка общества «Знание», с начала которой прошел год: «Самое главное, что мы увидели – это спрос на знания со стороны молодежи. За год мы создали огромное количество цифрового контента по самым разным темам: наука, история, культура, который набрал более 400 млн просмотров на различных площадках. Билеты на наши лекции заканчиваются за две недели до их проведения, но люди приходят и слушают стоя».

IХ Московский Международный салон образования – крупнейшее мероприятие в сфере образования в России: это открытый форум и масштабная выставка технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. В панельных дискуссиях салона принимают участие эксперты, участники и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».