Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Американские медики зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее была зафиксирована на птицефермах в нескольких штатах США, сообщает 29 апреля Reuters.

Птичий грипп (стилизация) Mr TGT

Заразившимся стал 40-летний мужчина, работающий на куриной ферме, где ранее среди птиц был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1. Об этом рассказал минздрав штата Колорадо.

Единственным симптомом мужчины была усталость, в связи с чем он принимал гомеопатический противовирусный препарат.

Минздрав предупредил, что вирус может мутировать до нового штамма, который будет представлять серьезную опасность населению США.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты столкнулись с самой сильной вспышкой птичьего гриппа с 2015 года. В стране распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом. Министерство сельского хозяйства США обсуждает возможность вакцинации домашней птицы на фоне вспышки заболевания.

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