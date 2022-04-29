Тобольск, Тюменская область, 29 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске местный житель подозревается в убийстве своего знакомого из-за майнинговой фермы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

publicdomainpictures.net Убийство

По версии следствия, вечером 25 апреля 2022 года 25-летний подозреваемый обвинил 24-летнего знакомого в краже майнингового оборудования из гаража. Словесная перепалка переросла в драку. Подозреваемый достал нож и нанёс им потерпевшему два удара в спину — тот скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления, но был установлен и задержан правоохранителями.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствие ходатайствует перед судом о взятии подозреваемого под стражу.