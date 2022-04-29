Бишкек, 29 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Жээнбека Кулубаева на должность министра иностранных дел республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 29 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Отметим, что до этого пост главы внешнеполитического ведомства республики в течение полутора лет занимал Руслан Казакбаев, который, вероятнее всего, в скором времени будет назначен на должность постоянного представителя республики в ООН.

Справка ИА REGNUM: Жээнбек Кулубаев родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Окончил Московский военный институт и Дипломатический институт Китая.

С 1992 по 1998 годы занимал должности второго и первого секретаря, советника и начальника управления в МИД Киргизии.

С 1998 по 2001 годы — советник посольства Киргизии в Китае.

С 2001 по 2003 годы — начальник управления стран Востока МИД Киргизии.

С 2003 по 2004 годы — заместитель министра иностранных дел Киргизии.

С 2004 по 2007 годы — заместитель исполнительного секретаря ШОС.

С 2007 по 2021 годы — посол Киргизии в Малайзии, Китае и Казахстане.

С августа 2021 года по апрель 2022 года Жээнбек Кулубаев был завотделом внешней политики администрации президента Киргизии.