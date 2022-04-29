Нижний Новгород, 29 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. При выполнении профилактических вакцинаций в СПК «Майданский» бык нанес тяжелые травмы ветеринару. 58-летняя женщина получила открытый перелом кости бедра и другие повреждения. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области в своем telegram-канале.

Ellen26 Быки

Также ведомство начало расследование по факту инцидента.

В частности, будет проверено соблюдение норм охраны труда в части обучения пострадавшей безопасным методам работы, соблюдение инструкций по охране труда, условий труда и других вопросов организации производства.

«В ходе расследования будут установлены причины несчастного случая», — подчеркнули в инспекции.

ИА REGNUM напоминает, в Московской области в апреле началась сезонная выездная вакцинация домашних животных против бешенства. С начала 2022 года в Московской области в мобильных пунктах вакцинированы 17 тысяч 250 домашних питомцев, из них 9 тысяч 500 – собаки и 7 тысяч 750 – кошки.

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