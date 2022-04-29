Бишкек, , 20:31 — REGNUM В 2021 году товарооборот между Киргизией и Казахстаном вырос на 35% и достиг $1 млрд (72,2 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе встречи киргизского премьер-министра Акылбека Жапарова с его казахским коллегой Алиханом Смаиловым, прилетевшим в Бишкек с рабочим визитом.

Казахстан, граница с Киргизией Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы нацелены на доведение двустороннего товарооборота в ближайшей перспективе до $2 млрд (144,4 млрд рублей)», — заявил глава правительства Киргизии.

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Также высокопоставленный киргизский чиновник отметил необходимость активизации работ по проекту строительства индустриального торгово-логистического центра на границе Киргизии с Казахстаном.

Помимо этого участники заседания межправительственной комиссии обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в водно-энергетической сфере, в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды и предстоящий визит в Киргизию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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