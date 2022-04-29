Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Из оружия, которое нашли в доме рэпера A$AP Rocky, не стреляли в мужчину, подавшего на музыканта в суд. Об этом 29 апреля пишет TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Лос-Анджелеса (США).

Скриншот YouTube A$AP Rocky

Однако, как отмечает издание, в распоряжении полицейских есть видеозапись вооружённого нападения на мужчину, имя которого не раскрывается. По данным СМИ, ролик может стать более весомым доказательством вины A$AP Rocky, чем оружие, в случае участия рэпера в инциденте.

Ранее A$AP Rocky арестовали в аэропорту в Лос-Анджелесе и отпустили после выплаты залога в размере $550 тыс. Некий мужчина заявил, что в ноябре 2021 года рэпер прострелил ему руку во время их конфликта.