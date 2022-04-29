Алма-Ата, Казахстан, , 20:30 — REGNUM Казахская полиция во время рейда задержала в Алма-Ате водителя на машине с киргизскими госномерами, который нарушил правила дорожного движения более 500 раз, передают киргизские СМИ.

Honda Odyssey 2021 года Hondanews.com

Отмечается, что 39-летний владелец автомобиля Honda Odyssey не оплатил ни один из выписанных ему штрафов, общая сумма которых превысила 4,6 млн тенге (более 744 тысяч рублей).

Правонарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его машину водворили на штрафную стоянку местной госавтоинспекции.