Алма-Ата, Казахстан, 29 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Казахская полиция во время рейда задержала в Алма-Ате водителя на машине с киргизскими госномерами, который нарушил правила дорожного движения более 500 раз, передают киргизские СМИ.

Hondanews.com Honda Odyssey 2021 года

Отмечается, что 39-летний владелец автомобиля Honda Odyssey не оплатил ни один из выписанных ему штрафов, общая сумма которых превысила 4,6 млн тенге (более 744 тысяч рублей).

Правонарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его машину водворили на штрафную стоянку местной госавтоинспекции.