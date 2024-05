Вашингтон, 29 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Future (Нейведиус Деман Уилберн) и Канье Уэст (Йе) опубликовали видео на совместный сингл Keep It Burnin'. Об этом 29 апреля пишет портал The City.

Кадр из клипа Keep It Burnin' Канье Уэст и Future

В минималистичном ролике артисты затрагивают тему собственной значимости для современной музыкальной индустрии, а также обращаются к Богу. Примечательно, что демо-версия песни Keep It Burnin' была впервые представлена на пластинке Канье Уэста Donda 2.

Напомним, что 29 апреля 2022 года Future выпустил свой новый альбом I Never Liked You. Проект включил в себя 16 треков и стал девятым полноформатным релизом рэпера.