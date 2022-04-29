Рига, 29 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Несколько российских телеканалов, которым в марте закрыли вещание в Латвии, возвращаются в эфир решением Административного районного суда Риги от 29 апреля.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Телевизор

Как написал в соцсети глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш, суд постановил вернуть в информационное пространство республики пять заблокированных каналов.

Речь идёт о THT4 International, TNT Music, THT-Comedy, KHL TV channel и FRIDAY International, которые были заблокированы в этой прибалтийской республике решением от 7 марта, наряду с другими 13 российским телеканалами.