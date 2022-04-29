Тюмень, , 20:20 — REGNUM В Тюмени полицейские изъяли из торговых точек и других мест с высоким посещением людей 90 игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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Полицейские установили личности подозреваемых и задержали пять человек, причастных к незаконной игровой деятельности. Злоумышленники с августа 2021 года подбирали помещения с хорошей проходимостью, ставили там игровые терминалы с мониторами и оборудованием для доступа к сети Интернет и организовывали проведение нелегальных азартных игр. В ходе обысков 80 помещений изъяты 90 автоматов.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемы помещены под домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года резонансным стал случай, когда тюменка тростью разнесла игровой автомат в одном из магазинов города.

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