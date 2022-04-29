Оттава, , 20:17 — REGNUM Канадская исполнительница Селин Дион пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она написалаоб этом пост в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 апреля.

Селин Дион Скриншот с YouTube

По словам певицы, она испытывает мышечные спазмы, и её тело находится не в лучшей форме. Именно поэтому она решила перенести свой европейский тур. «Я делаю всё возможное, чтобы вернуться на тот уровень, на котором хочу быть, чтобы я могла дать 100% на моих концертах, потому что вы этого заслуживаете», — объяснила Дион.

Напомним, что в 2021 году Селин Дион уже откладывала свой европейский тур. Тогда причиной изменения дат также стали мышечные спазмы из-за диагностированного у певицы заболевания голосовых связок.

Читайте ранее в этом сюжете: PSY выпустил клип на совместный трек с солистом BTS