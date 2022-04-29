Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Прибывающих в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, беженцев из Донбасса и с Украины обследуют на холеру. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 29 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«Случаев выявления заболевания холерой на территории Ростовской области нет. Проводится работа по обследованию всех въезжающих из Донбасса и Украины. Всех лиц, иностранцев и граждан РФ при наличии симптомов кишечной инфекции в Ростовской области обследуют на холеру», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что дополнительные профилактические меры против распространения холеры анонсированы Роспотребнадзором. В документе за подписью главы ведомства Анны Поповой сказано, что руководству регионов рекомендуется «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».