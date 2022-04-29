Саранск, 29 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. На прямую линию главы Мордовии Артема Здунова пришло более 300 вопросов от граждан республики. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Глава Мордовии Артем Здунов в ходе прямой линии

Множество обращений были связаны с ремонтом дорог и благоустройством. По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в Саранске на дорожный ремонт будет направлено 89 млн рублей, еще 156 млн рублей на эти мероприятия выделено из дорожного фонда республики. В городском округе будет отремонтировано 26 участков автодорог.

Были вопросы о наличии рабочих мест в республике. Сейчас в региональном банке вакансий имеется 7 тыс. предложений о работе, около 4,6 тыс. — для представителей рабочих профессий.

Также граждане обращались по поводу заработной платы. Здунов признал, что зарплаты в Мордовии действительно невысокие. Однако в последний год увеличилась оплата труда работников отдельных промышленных предприятий, и в агропромышленном комплексе.

«Вопросом повышения уровня заработка занимаемся совместно с руководителями предприятий», — заверил глава Мордовии.

Здунов пообещал. Что ответы на все поступившие вопросы будут даны в комментариях, профильные ведомства уже их прорабатывают. Мэру Саранска Игорю Асабину поручно также провести прямой эфир сразу после майских праздников.

«Вообще хочу сказать, что такие эфиры — очень нужное и полезное общение. Сразу понятны болевые точки в регионе. Сможем скорректировать многие планы — по ремонту дорог, благоустройству. Спасибо всем, кто подключился, спрашивал», — поблагодарил участников прямой линии глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии в июле прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов федерации проводить собственные прямые линии.