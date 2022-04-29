София, , 20:14 — REGNUM Согласно указу столицы Болгарии, в День болгарской армии 6 мая в нынешнем году в центре города не будет проводиться военный парад. Об этом 29 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

О причинах такого решения не сообщается. Предполагается, что сэкономленные соответствующие средства будут направлены на нужды вооруженных сил страны.

Напомним, проход военных колонн и демонстрация техники в Софии отменяются уже третий год подряд. Ранее это было связано с карантинными мерами в контексте COVID-19.

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