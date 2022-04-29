Москва, 29 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Чтобы избежать ударов по российской территории, нужно разгромить все формирования ВСУ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Административно-территориальное деление Брянской области

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«В последние увеличилось число обстрелов приграничных регионов России. ВСУ даже предпринимали попытку «прорыва» на нашу территорию. Отвечать нужно, ждать нет времени. Полный разгром всех формирований, которые могут намереваться напасть на российские населённые пункты», — заявил эксперт.

Напомним, что ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Периодическим обстрелам подвергаются населённые пункты Белгородской и ещё ряда приграничных российских областей.