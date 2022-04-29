Штат Оклахома, США, 29 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Законодательное собрание американского штата Оклахома одобрило два законопроекта, предусматривающих практически полный запрет абортов. Подготовленные республиканцами проекты вступят в силу незамедлительно, если их подпишет губернатор штата, сообщает Reuters.

Parentingupstream Ножки ребенка

Оклахома может стать штатом США с самым строгим законодательством в вопросе проведения абортов, так как один из законопроектов запрещает прерывание беременности на любой стадии. Исключение предусмотрено лишь для абортов по медицинским показаниям и в случаях изнасилования или инцеста.

Ранее сенат и палата представителей штата одобрили отдельный законопроект, запрещающий аборты после шести недель беременности.

Губернатор Кевин Ститт, представляющий Республиканскую партию, заявил о готовности подписать любой закон, касающийся абортов, если он пройдет голосование законодателей и попадет к нему на стол.