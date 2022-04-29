Сеул, 29 апреля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Южнокорейский исполнитель PSY (Пак Чжэ Сан) представил песню под названием That That. Об этом 29 апреля пишет Billboard.

Скриншот NME Южнокорейский музыкант PSY

Вместе с треком вышел и клип на него — в съёмках ролика принял участие Suga (Мин Юнги), солист южнокорейского бойз-бэнда BTS. В клипе исполнители предстают в роли ковбоев и танцуют в салуне.

Ранее PSY анонсировал трек Ganji из своего будущего альбома. В записи песни приняла участие корейско-американская рэп-исполнительница Jessi.