Бухарест, , 20:10 — REGNUM В Румынии автомобили с нулевым выбросом в атмосферу продуктов сгорания, получат так называемые зеленые номера – регистрационные знаки с зелеными цифрами, гарантирующие владельцу транспортного средства значительные льготы и скидки при эксплуатации машины. Об этом 29 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Поездка на автомобиле Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР

По словам министра окружающей среду Румынии Танцоша Барны, «зеленые номера» автоматически дают право на бесплатную парковку, налоговые льготы и бонусы при оплате электроэнергии.

Танцош Барна «В дальнейшем владельцы таких электромобилей смогут рассчитывать и на другие преференции».

Согласно официальной информации, нововведение вступит в силу с 1 июля нынешнего года. На реализацию плана из румынского государственного бюджета выделено более $50 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции могут построить до 40 тыс. зарядных станций для электрокаров